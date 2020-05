Juventus su Havertz: "Ci sono tante voci, mi concentro sulla stagione e poi vediamo"

Dopo aver rifilato una doppietta al Borussia M'Gladbach, la seconda in due gare consecutive dalla ripresa della Bundesliga, Kai Havertz, talentino del Bayer Leverkusen ha parlato del suo futuro e delle numerose indiscrezioni che lo hanno accostato alle big d'Europa nelle ultime settimane: "Non mi piace parlare troppo, so che ci sono molte speculazioni. Mi concentro sulla stagione e vedrò dopo. Sono molto grato al Leverkusen e non voglio confonderlo in alcun modo". Havertz è stato accostato con grande insistenza anche alla Juventus che da tempo è sulle sue tracce.