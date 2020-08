Juventus su Jimenez: contatti tra Paratici e Mendes. Pronta l'offerta per il Wolverhampton

Tuttosport oggi in edicola racconta la caccia al numero nove per la Juventus che verrà partita in casa bianconera. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è in contatto con Jorge Mendes. Sul tavolo c'è il nome di Raul Jimenez del Wolverhampton. Il numero uno di Gestifute ha rapporti stretti coi Wolves, l'idea sarebbe quella di un prestito lungo con riscatto pluriennale. Non è però scontato che la società inglese dica di sì visto che c'è anche il Manchester United e il ragazzo non è sul mercato.