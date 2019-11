Juventus, su Mandzukic c'è anche l'Inter Miami di Beckham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore il futuro di Mario Mandzukic è tornato ad essere argomento caldo in casa Juventus. Manchester United e Borussia Dortmund sembrano essere le due squadre maggiormente interessate al centravanti croato, ma secondo AS anche l'Inter Miami di David Beckham sarebbe sulle tracce del giocatore.

Ricordiamo che la neonata franchigia americana farà il proprio debutto in MLS il prossimo 14 marzo contro i Los Angeles Galaxy.