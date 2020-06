Juventus su Milik: Bernardeschi unica contropartita gradita al Napoli. No a Rugani e Romero

vedi letture

La Juventus continua a seguire Arkadiusz Milik per rinforzare l'attacco della prossima stagione e Il Mattino spiega che tra le tante possibili contropartite offerte dai bianconeri, i partenopei ne gradiscono solo una: Federico Bernardeschi. Secondo il quotidiano gli azzurri non sono infatti interessati né a Daniele Rugani né a Cristian Romero. Solo l'ex Fiorentina potrebbe dunque convincere De Laurentiis a non volere soltanto soldi per la cessione del polacco.