© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sensazione che martedì Cristiano Ronaldo salirà sull’aereo per Amsterdam è sempre più forte e concreta, secondo Tuttosport. Ma se per la convocazione per la sfida all’Ajax l'ottimismo è in costante aumento, è ancora decisamente incerto quale potrà essere, in termini di minuti, il suo contributo. Se andrà in panchina, per non sottoporre il muscolo appena guarito a più di 20-30 minuti di sforzo, è quasi certo che l’attacco bianconero vedrà Dybala e Bernardeschi in appoggio a Mandzukic.

Se invece il recupero di Ronaldo fosse pieno, il lusitano partirebbe addirittura tra gli undici titolari e a fargli spazio sarebbe uno tra Dybala e Bernardeschi. Un ballottaggio di classe, in cui l’azzurro sarebbe favorito sulla Joya, grazie allo stato di forma straripante mostrato anche nell’ultima notte di Champions, quella dell'incredibile rimonta contro l'Atletico Madrid. In questo caso l’attacco bianconero sarebbe proprio lo stesso dell’impresa contro i Colchoneros.