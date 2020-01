Juventus su Tonali. Contropartite dal vivaio per ingolosire Cellino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante il presidente del Brescia Massimo Cellino abbia dichiarato nella giornata di ieri di non essere intenzionato a rispondere alle richieste per Sandro Tonali, la Juventus continua a insistere per arrivare al gioiellino delle rondinelle sin da ora, onde evitare pericolose aste in estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto oltre a una cifra importante anche delle contropartite tecniche dal vivaio. Contatti in corso con il Brescia e con l'avvocato Beppe Bozzo, agente del giocatore.