Juventus, su Werner c'è anche il Liverpool. E Klopp potrebbe convincere il Lipsia

vedi letture

La Juventus continua a monitorare Timo Werner per la prossima stagione, ma sull'attaccante tedesco del Lipsia ci sono altre squadre europee. Su tutte il Liverpool, come riportato dal Mirror, che avrebbe già pronto il piano per convincere la società dell'attaccante classe 1996. Jurgen Klopp, come si legge sul tabloid, potrebbe chiedere uno sconto inserendo delle contropartite. Al momento non ci sono ulteriori novità, ma i bianconeri monitorano la situazione.