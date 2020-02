vedi letture

Juventus su Willian. Sarri ago della bilancia per il trasferimento

Juventus su Willian è l'apertura di oggi del Mirror. 31 anni, il brasiliano è in scadenza di contratto con il Chelsea con cui non si trova l'accordo per il rinnovo. I londinesi hanno offerto un contratto di un anno, il brasiliano ne chiede almeno due. Oltre ai bianconeri sull'esterno offensivo c'è il Barcellona, che aveva fatto un tentativo nel 2018, vedendosi respinta un'offerta da 70 milioni. Il tabloid inglese sottolinea un ostacolo all'eventuale trasferimento del giocatore a Torino, rappresentato dalla presenza di Maurizio Sarri. Il tecnico non è certamente il favorito di Willian.