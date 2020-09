Juventus, Suarez e quel colloquio con Nedved che ha avviato la trattativa

Luis Suarez ha già un accordo con la Juventus sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo a 6,5 milioni di euro di parte fissa con bonus che potrebbero portarlo fino a 10 milioni. Una trattativa resa fluida anche dai primissimi contatti del giocatore direttamente con Pavel Nedved e successivamente con il Barcellona che non ha assolutamente opposto resistenza.

Nodo esame - Adesso per il via libera definitivo manca solo l'esame d'italiano decisivo per chiudere le pratiche per il passaporto comunitario necessario per approdare in bianconero. In Catalogna il primo esame utile è fissato per il 12 ottobre, troppo tardi. Allora ecco che la soluzione potrebbe arrivare direttamente a Roma, con l'Università degli Studi Roma Tre che fornisce due date per il test, una il 16 e l'altra il 23. Adesso però lui deve pensare a studiare, perché il B1 di italiano non è impossibile ma nemmeno così scontato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.