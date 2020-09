Juventus-Suarez, i passaggi per il passaporto: c'è fiducia sul chiudere le pratiche entro 10 giorni

vedi letture

Chi lo ha seguito da vicino parla di un Luis Suarez puntiglioso, concentrato nello studio in vista della prova di giovedì che potrebbe dare al Pistolero l'attestato B1, quello necessario per richiedere la cittadinanza italiana. Luis Suarez resta il primissimo obiettivo nella lista della Juventus e la Gazzetta dello Sport analizza le tappe che potrebbero portare allo sbarco dell'uruguaiano alla Continassa: l'esame di giovedì, all'Università per Stranieri di Perugia, sarà svolto probabilmente per via telematica. Una volta fatto, si dovrà aspettare il responso e in caso di esito positivo il giocatore dovrà portare i documenti di persona al Consolato, che provvederà a scansionarli e a inserirli nel database del Ministero degli Interni. A quel punto la pratica passerà a Roma e entro pochi giorni dovrebbe arrivare l'emissione del "decreto" del Viminale. A quel punto Suarez e la moglie dovranno giurare sulla Costituzione italiana, prima dell'arrivo del certificato di cittadinanza, documento sufficiente per la Lega in ottica tesseramento.

In casa Juventus c'è fiducia che i tempi possano essere brevi e che entro una settimana dal giorno dell'esame tutto possa essere risolto.