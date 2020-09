Juventus-Suarez, nessun veto da parte di Chiellini. Anzi, il capitano apprezza l'uruguaiano

Giorgio Chiellini non ha posto alcun veto sull'arrivo in blaugrana di Luis Suarez, anzi. Secondo Tuttosport il capitano bianconero non ha nessuna preclusione riguardo l'avversario di Italia-Uruguay del 2014, la famosa partita del "morso" del Pistolero. I due hanno chiarito da tempo e lo stesso Chiellini in passato aveva dichiarato di essere "della stessa pasta" del collega. Non avrebbe alcun problema quindi ad accoglierlo alla Continassa come nuovo compagno di squadra.