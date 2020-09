Juventus, Suarez può comunque arrivare ma solo con l'addio di Dybala

Nella giornata di ieri, con un blitz a Perugia, Luis Suarez ha superato l'esame d'italiano che gli consentirà di prendere la cittadinanza nel nostro Paese e dunque avere il passaporto comunitario. Il via libera potrebbe aprire uno scenario inatteso di mercato per la Juventus, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. L'uruguaiano potrebbe essere acquistato lo stesso dai bianconeri nel caso in cui venisse ceduto uno degli attaccanti già in rosa, per esempio Dybala, che col suo addio potrebbe anche sistemare i conti della Vecchia Signora ancora più in rosso dopo la minusvalenza Higuain.