Juventus, Suarez studia per l'esame di giovedì: bianconeri in attesa per il via libera

Ormai è questione di un solo esame e poi Luis Suarez sarà pronto per iniziare la nuova avventura alla Juventus. Certo, ancora non sono state sciolte tutte le riserve in merito all'addio al Barcellona, visto che le pendenze economiche non sono di poco conto, ma questa è un'altra storia che lo stesso uruguaiano sta cercando di sistemare in queste ore. E' solo questione di ore e poi il Pistolero effettuerà l'esame di italiano necessario per prendere la cittadinanza del nostro Paese e chiudere le pratiche per la firma con i bianconeri. Le ultime indiscrezioni parlano di un esame che verrà svolto giovedì prossimo presso l'Università per Stranieri di Perugia, uno dei pochi istituti certificati per questo tipo di test. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.