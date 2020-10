Juventus, subito testa alla Champions: Dybala potrebbe rientrare dal 1' con la Dinamo Kiev

Archiviare immediatamente il pareggio di Crotone. Questo è l'imperativo della Juventus che martedì prossimo alle 18.55 farà visita alla Dinamo Kiev per il debutto stagionale in Champions League. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo potrebbe cambiare molto nell'assetto della squadra con diversi rientri dal primo minuto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Paulo Dybala potrebbe tornare in campo così come Giorgio Chiellini. La Joya non era al top della condizione ed è stato risparmiato allo "Scida" mentre al difensore è stato concesso un turno di riposo. Fra i potenziali titolari, inoltre, ci sarebbero anche Cuadrado e Rabiot.