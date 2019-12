© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Haaland, Tonali, Kulusevski ma non solo. Tra i giovani in rampa ma ancora fuori dalla luce dei riflettori - scrive oggi il Corriere dello Sport - ce n'è uno che la Juventus sta tenendo sotto stretta osservazione: è Mathieu Gonçalves del Tolosa. Classe 2001, francese di origini brasiliane, difensore centrale e all'occorrenza terzino sinistro, Gonçalves è solo l'ultimo dei giovani lanciati senza paura dal Tolosa in Ligue 1 sulla scia dei vari Alban Lafont o Jean-Clair Todibo esplosi nelle ultime stagioni.

Liverpool in pole - Anche su di loro era piombata la Juve, senza successo. Ma continuando a monitorare con particolare attenzione il campionato francese, gli uomini mercato bianconeri sono tornati sul luogo del delitto, cerchiando in rosso più volte il nome di Gonçalves. Contratto in scadenza nel 2021, Gonçalves ha attirato su di sé le attenzioni della Juve. Ma anche quelle del Liverpool, in questo momento in pole position e pronto a investire subito 10 milioni di euro. Così i bianconeri provano a rispondere: osservato speciale anche in Tolosa-Monaco del 4 dicembre, per Gonçalves la Juve ha già mosso i primi passi sia con l'entourage del giocatore.