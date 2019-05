© foto di Federico Gaetano

A Tuttosport, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato anche dell'addio ad Allegri alla panchina bianconera, in particolare del suo commiato col pubblico juventino di domenica: "Era molto commosso ed emozionato. Normale, ha dato tutto facendo un gran lavoro per questa squadra in cinque anni. Sono stati tre giorni molto strani, ma anche belli sotto un certo punto di vista".