Juventus, Szczesny: "Arrivando a Torino ho pensato: 'c***o, voglio giocare qui'"

vedi letture

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, nel corso di una diretta sul canale Youtube Foot Truck, ha parlato del club bianconero: "Quando si arriva si percepisce subito quanto vincere sia importante. Ad un certo punto della tua carriera vuoi solo vincere e per me è bello essere parte di un progetto giovane. A 29 anni vuoi lottare per campionato e Champions League, non si può giocare per 10 o 20 anni con la stessa squadra senza vincere nulla - riporta TuttoJuve.com -. A Torino, con la Roma, sono venuto due volte in trasferta perdendo entrambe le gare per 1-0. Ho visto tutti i trofei disegnati sulla strada per gli spogliatoi... ho pensato 'c***o, voglio giocare qui'".