Juventus, Szczesny: "Con questa difesa è più difficile sbagliare"

Wojciech Szczesny, estremo difensore della Juventus, è intervenuto al termine del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Ci spieghi la scelta sul rigore parato?

"Era diventata una doppia sfida. Ci conosciamo entrambi. Mi sono tuffato sulla destra ed è andato bene. Sono partito prima perché so che lui calcia forte".

34 punti su 36 disponibili: continuate a dare segnali di strapotere.

"Sì credo che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo segnato il gol dopo 8' minuti. Ci sta abbassare il ritmo, poi nel secondo tempo abbiamo chiuso il match".

Che ti ha detto Cristiano Ronaldo prima del rigore?

"Mi ha detto di partire prima perché tirava forte. Ma lo conoscevo anche io".

Allegri ti sta dando la giusta continuità.

"Sì è importante, è il mio primo anno come portiere titolare della Juventus. È importante avere continuità. Non è facile sostituire Buffon? Giocando con questa difesa è più difficile sbagliare che prendere gol. I difensori rendono tutto più semplice".

Saper parlare bene italiano serve anche per la comunicazione?

"La comunicazione è importante per il portiere, non basta soltanto parlare. Serve avere un buon rapporto. Ho imparato l'italiano proprio per questo, grazie per i complimenti".

Avere uno come Perin ti stimola a fare meglio?

"Io devo giocare sempre al meglio, perché Perin è forte. Ma come Alisson quando ero alla Roma. La concorrenza ti aiuta, anche lui quando giocherà dimostrerà il suo valore".

Quanto è difficile per un portiere fare meno parate in una partita?

"È difficile perché siamo freddi. Dovevi rimanere concentrato per aiutare la squadra. È molto più facile giocare in una squadra dove pari ogni 10 minuti".