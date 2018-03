Juventus, Szczesny: "Da oggi tre gare importanti nella corsa-scudetto"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, è intervenuto prima della gara con l'Udinese al microfono di Premium Sport: "Non ho avuto la fortuna di conoscere Astori, oggi sarà una giornata particolare. Un pensiero va alla famiglia. Udinese? Dopo una gran partita in Champions è sempre difficile in campionato, ora abbiamo tre gare importanti. Meno male che arrivano in un momento molto buono per noi, ci approcciamo a queste partite nel migliore dei modi".