© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. "Nei primi sessanta minuti siamo stati inguardabili, siamo andati sotto meritatamente. E' tutta questione di carattere, abbiamo dimostrato che anche non giocando bene possiamo vincere le partite. Giocando come abbiamo fatto all'inizio facciamo fatica a vincere, dopo abbiamo dimostrato un buon carattere. Giocando con i campioni è normale che uno cresce, io seguo i leader che abbiamo in squadra e magari un giorno lo diventerò anche io. Piatek? E' giovane e ha dimostrato di essere un grande attaccante".