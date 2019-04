© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport della prossima sfida contro il Milan: "Il rigore parato all'andata contro il Milan? Ronaldo ha già giocato al Real con Higuain e mi ha dato qualche consiglio non sapendo che anche io ci avevo giocato alla Juve. Mi ha dato un consiglio utile e io sono riuscito a pararlo. Cristiano ora lo fa sempre, mi parla quando subiamo un rigore. Mette in difficoltà l'attaccante venendo in area a darmi qualche consiglio. E' un rapporto che cambia qualcosa nella testa di chi batte. La gara d'andata? L'abbiamo vinta 2-0 giocando una delle partite più belle dell'anno. Per vincere contro il Milan dobbiamo sempre dare il massimo perché è una delle squadre che ha tanti giocatori molto forti in rosa".