Juventus, Szczesny è rientrato dalla Polonia: anche per lui 14 giorni di isolamento

Come Cristiano Ronaldo, anche Wojciech Szczęsny ha risposto immediatamente alla chiamata della Juventus. L'estremo difensore è rientrato dalla Polonia nel tardo pomeriggio, facendo scattare il conto alla rovescia al termine dell'isolamento obbligatorio di quattordici giorni per chi arriva in Italia dall'estero. Prossimi al rientro anche i giocatori sudamericani, attesi alla Continassa per giovedì.