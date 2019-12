Juventus, Szczesny è sul mercato? Plusvalenza per un portiere giovane

© foto di Federico Gaetano

La Juventus è intenzionata a mettere sul mercato Wojciech Szczesny. A riportarlo è Repubblica che spiega come la (possibile) plusvalenza per il portiere polacco potrebbe essere impiegata per l'approdo di un altro giovane, al quale l'esperienza di Buffon potrebbe fare da supporto. Szczesny, pagato 16 milioni di euro due stagioni or sono, ha un rapporto contrattuale con i bianconeri fino al 30 giugno del 2024, in virtù di un prolungamento firmato solo pochi giorni fa.