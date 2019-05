Juventus, Szczesny: "Felice di aver risolto il problema al ginocchio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'intervento al ginocchio che lo terrà ai box per circa 45 giorni, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram: "Sono deluso di non essere in grado di aiutare il mio Paese nelle prossime due partite, ma allo stesso tempo sono felice di aver finalmente risolto un problema al ginocchio che mi ha infastidito per alcuni mesi. In attesa di una rapida ripresa e di essere pronto per la pre-stagione. Grazie per il supporto. Fino alla fine".