Juventus, Szczesny festeggia con una vittoria: per lui 100 presenze in bianconero

vedi letture

Traguardo importante per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha infatti raggiunto la soglia delle 100 presenze in maglia bianconera proprio stasera contro la Sampdoria. Un bottino importante, festeggiato tra l’altro con una vittoria, la prima in stagione per i bianconeri e la prima in panchina per Andrea Pirlo.