Juventus, Szczesny: "Higuain ragazzo d'oro, mi spiace"

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Milan: "Sono contento di aver aiutato la squadra in un momento difficile. Mi spiace per Higuain che è un ragazzo d'oro. Preferisco parare i rigori agli altri che ad un mio ex compagno".

Nel finale Higuain ha perso la testa.

"Mi spiace perchè è un ragazzo d'oro. Spiace perchè prima ha sbagliato il rigore e poi ha perso un po' la testa. Gli voglio bene. Ognuno di noi una volta in carriera ha perso la testa".

Il rigore parato a Higuain.

"Qualche rigore me lo ha tirato. Io, che lo conosco, ho deciso di andare sul suo rigore e l'ho parato".

Ti sei arrabbiato con la difesa?

"No. Credo che anche mercoledì abbiamo fatto una buona prestazione difensivamente parlando. Abbiamo sbagliato solo gli ultimi cinque minuti. E' vero che abbiamo preso qualche gol di troppo in campionato, bisogna sempre migliorare ma stiamo facendo bene e si sta vedendo in classifica".

C'è una foto di Ronaldo che ti parla nell'orecchio. Ti ha detto dove calciava Higuain?

"No. Mi ha detto di partire prima che Higuain calcia il rigore forte forse non sapendo che anche io ho fatto un anno con Gonzalo".