Juventus, Szczesny idea per il vice Buffon: offerti 4 mln a stagione

Piace al Napoli per il dopo Reina, ma Wojciech Szczesny (27) registra rumors legati anche alla Juventus. Il portiere saluterà la Roma e rientrerà all'Arsenal, ma il suo futuro sarà lontano da Londra. Intanto Tuttosport scrive che il polacco rappresenta un'idea bianconera per diventare il nuovo vice Buffon. La Vecchia Signora avrebbe già offerto quattro milioni a stagione all'ormai ex giallorosso, che dovrebbe però accettare di vivere una stagione all'ombra del portierone bianconero per poi raccoglierne l'eredità. Ma, nella stagione che porta al Mondiale, non sembra la miglior soluzione per l'estremo difensore classe '90.