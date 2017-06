Juventus, Szczesny in mano. Appuntamento per Donnarumma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus, si legge sulle colonne di Tuttosport, ha già in pugno Wojciech Szczesny portiere polacco in uscita dall'Arsenal reduce dall'esperienza con la maglia della Roma. I bianconeri però non hanno nessuna intenzione di perdere l'occasione di valutare l'opportunità Gigio Donnarrumma. Con i Gunners c'è già l'intesa sulla base di 15 milioni di euro, così come c'è l'accordo con il portiere (quadriennale da 4 mln più bonus). La trattativa è già definita e può chiudersi nel giro di una manciata di giorni, ma la Juventus in questo momento ha il "dovere" di seguire l'evoluzione del caso Donnarumma. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro tra Marotta e Fassone per parlare di Neto (in uscita dalla Juve, piace molto al Milan) e De Sciglio: sarà l'occasione per sondare la possibilità di arrivare a Gigio.