Juventus, Szczesny: "Lazio? Dobbiamo giocare al 100% per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Lazio: "È chiaro, noi sappiamo di avere una buona qualità, ma per vincere le partite serve entusiasmo ed essere al 100%. Tutte le gare sono molto dure, speriamo di portare a casa i tre punti anche oggi. Giochiamo contro una squadra forte, ha perso la prima gara in casa, sarà ancora più importante per loro. Dovremo fare bene per vincere".