Juventus, Szczesny: "Milan? Prima della Champions è meglio vincere"

Fonte: tuttojuve.com

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport anche della prossima sfida contro il Milan: "Quella contro il Cagliari è stata una vittoria importante perché adesso ci mancano solo 3 vittorie, se non sbaglio, per vincere il campionato è bisogna capire quali sono le partite fondamentali per portare a casa lo scudetto. E poi essere più tranquilli e magari recuperare qualche giocatore prima delle partite di Champions. Quindi ieri era fondamentale vincere. Non era semplice però facendo bene il nostro lavoro lo abbiamo fatto in un modo che sembrava facile. Perché eravamo molto bravi ad uscire sui loro terzini e a non farli crossare e poi con i tre dietro controllavamo i loro attaccanti. Eravamo sempre in vantaggio in area. Non hanno crossato tanto che è la loro forza e quando hanno crossato tutti i duelli li abbiamo vinto noi. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Facendo due gol, quindi, è stata una partita perfetta per la preparazione delle prossime sfide che abbiamo davanti, è sempre Juventus-Milan è sempre una grande sfida. Prima della Champions è sempre meglio vincere. Non vediamo l'ora di andare in campo e spero di fare un'altra grande partita".