Juventus, Szczesny: "Pronti a battere la Lokomotiv e prenderci i tre punti"

Intervenuto ai microfoni di JTV, Wojciech Szczęsny ha parlato così della sfida contro la Lokomotiv Mosca, dove i bianconeri potrebbero strappare la qualificazione: "Questo ci dà un grande stimolo, è il primo obiettivo della stagione qualificarci per gli ottavi di Champions League quindi saremo pronti per battere la Lokomotiv e prendere i tre punti. Cosa ci insegna il Derby della Mole? La pazienza, perché abbiamo trovato tante difficoltà ma siamo rimasti sempre ordinati e abbiamo mosso la palla veloce, alla fine abbiamo trovato due palle gol. Paulo ha fatto una grande giocata però eravamo molto ordinati e questo ci ha dato l'opportunità di vincere la partita. Quindi dovremo essere al massimo per portarla a casa. L'incognita? Non lo so, io credo che noi dovremo fare il nostro gioco perché non bisogna sporcare la partita, dobbiamo fare una gara molto ordinata con un gioco molto offensivo e speriamo di fare tanti gol".