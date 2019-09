© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della partita in casa della Fiorentina: "Sempre bello vedere Cristiano segnare, speriamo lo faccia anche oggi. Bene anche riavere Sarri, che ci aiuterà dalla panchina. La Fiorentina ha tanti giocatori pericolosi davanti, anche Boateng. Bisogna stare attenti al massimo per provare a fermarli. Siamo stati bravi a reagire all'assenza di Sarri, è diverso non avere l'allenatore con te. L'obiettivo è regalare a Sarri la prima vittoria sulla panchina della Juve".