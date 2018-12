© foto di Federico De Luca

Wojciech Szczesny è intervenuto ai microfoni di JTV prima della gara con la Sampdoria. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Partita non facile, Samp in salute.

"Sì, affrontiamo una squadra molto forte, in un momento buono. Noi dobbiamo essere attenti e preparati al massimo per vincere la partita e portare a casa i tre punti".