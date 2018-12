© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria. "Questa partita si prepara con massima attenzione, sono una squadra forte. Quagliarella? E' fortissimo, noi dietro dobbiamo stare molto attenti. Non tocca a me giudicare se fermarsi o non fermarsi nel calcio, siamo tutti fratelli di Koulibaly".