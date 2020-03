Juventus, tamponi finiti: non ci sono altri giocatori positivi nella rosa bianconera

Sospiro di sollievo in casa Juventus, spiega oggi La Gazzetta dello Sport. Sono stati ultimati i tamponi ai calciatori della rosa bianconera e non ci sono ulteriori positivi oltre Daniele Rugani, Blaisde Matuidi e Paulo Dybala. I tamponi, in questi giorni, sono stati soggetti di tante polemiche sui social. "Chi è stato a contatto con un contagiato, è sottoposto a sorveglianza sanitaria di un medico competente. In questo caso, Stefanini, il medico sanitario della Juventus, può decidere di sottoporlo a tampone", ha detto negli scorsi giorni alla rosa il direttore della ASL di Torino, Roberto Testi. "I tamponi sono stati fatti in una struttura privata".