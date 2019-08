© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala guida il fronte del "no alla cessione" in casa Juventus. L'argentino è deciso a restare in bianconero e come lui sono diversi i calciatori che nel corso delle ultime settimane hanno di fatto "bloccato" le trattative di Paratici. Basti pensare a Khedira, che ha detto no a offerte inglesi e turche, ma anche a Higuain, che ha detto no alla Roma e che per il momento non si è mai mosso per trovare una nuova sistemazione all'estero. Stesso discorso per Mandzukic, fuori dai piani di Sarri ma, per il momento, intenzionato a restare alla Continassa. Le partite non sono ancora finite perché mancano due settimane al gong, ma il lavoro dei dirigenti juventini è tutt'altro che facile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.