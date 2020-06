Juventus, tante cessioni per risparmiare sugli ingaggi e puntare al rinnovo di Dybala

La Juventus pianifica il modo per potersi permettere il rinnovo milionario richiesto da Paulo Dybala. I bianconeri trattano lo scambio tra Pjanic e Arthur col Barcellona anche per abbassare età della rosa e monte ingaggi. Stesso discorso per la potenziale cessione di Higuain, che si porterebbe dietro un salario da 7,5 milioni a stagione. Poi c'è Rabiot, arrivato a parametro zero ma con un peso sugli ingaggi da 7 milioni: Paratici gli sta già cercando una nuova casa. Anche Bernardeschi potrebbe lasciare definitivamente il posto a Kulusevski, con una disparità di ingaggi netta che aiuterà la Vecchia Signora a risparmiare abbastanza per provare a trovare una nuova intesa con la Joya. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.