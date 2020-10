Juventus, tempi maturi per trattare il rinnovo di Dybala: l'obiettivo è superare la doppia cifra

I tempi per avviare la trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala sono ormai maturi. L'argentino attende una chiamata per sedersi a un tavolo e aggiornare la scadenza dal 2022 al 2025, con l'agente che già da diverse settimane ha raggiunto l'Italia in compagnia della madre dell'attaccante. I bianconeri hanno fatto spazio nel monte ingaggi con diverse cessioni pesanti e ora il numero 10 punta ad arrivare al prolungamento sfondando il muro della doppia cifra e diventando il giocatore più pagato in rosa fatto salvo per il Paperone Ronaldo. A riportarlo è Il Corriere di Torino.