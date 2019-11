Juventus, tempo di rinnovi: dopo Cuadrado tocca a Szczesny e Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. In casa Juventus si pensa già ad un altro rinnovo di contratto, quello di Wojciech Szczesny. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il portiere bianconero nei giorni scorsi ha raggiunto l'intesa per il nuovo contratto: prolungamento fino al 30 giugno 2024 e aumento di ingaggio dagli attuali 4 agli oltre 7 milioni netti più bonus del prossimo accordo. E nel frattempo la Juve procede i lavori per prolungare di due stagioni anche il contratto di Blaise Matuidi, attualmente in scadenza.