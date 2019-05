Juventus, tentativo del Real Madrid per Emre Can

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito da ElDigital.com, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di rinforzi a centrocampo. L'obiettivo sarebbe quello di provare a portare a Madrid Emre Can, tuttavia, appare una situazione impraticabile per i Blancos, visto che la Juventus non è intenzionata a parlare del tedesco. Probabile che le Merengues virino o su Weigl del Borussia Dortmund o Willian Carvalho del Betis.