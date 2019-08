Stamattina la Juventus ha presentato, con foto sui social e sul proprio sito ufficiale, la terza maglia, di colore azzurro, per la stagione 2019/20. A fare da testimonial alla divisa era presente anche Paulo Dybala, al centro di tantissime voci di mercato e con il futuro che potrebbe essere lontano dal club bianconero.

OFFICIAL: @juventusfc have released their new third kit for the upcoming 2019/20 season. pic.twitter.com/V3pSq2naSn

