Juventus, terza missione in Germania per Jonas Hector

La Juventus, tramite i propri fidati osservatori, si appresta a effettuare la terza missione in Germania per visionare da vicino l'esterno mancino di proprietà del Colonia Jonas Hector. Il giocatore 27enne ha una clausola inferiore ai 10 milioni di euro in caso di retrocessione, senza di essa, potrebbe comunque costare meno di 15. Il problema per i bianconeri, è che anche altre potenze europee come Liverpool e Bayern Monaco si sono messe sulle tracce del mancino. I bianconeri intanto osservano, poi arriverà il tempo di decidere se affondare il colpo o meno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.