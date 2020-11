Juventus, testa alla Champions: Chiesa e McKennie possono tornare in campo dal 1'

vedi letture

Archiviata la vittoria contro il Cagliari, è tempo per Andrea Pirlo di pensare alla Champions. Martedì sera la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Ferencvaros per cercare di conquistare punti importanti per la qualificazione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico bianconero dovrebbe effettuare alcuni cambi di formazione con McKennie che potrebbe essere schierato dal primo minuto al posto di uno fra Kulusevski o Arthur. In rialzo anche le quotazioni di Ramsey mentre Chiesa, ieri in panchina, potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Bernardeschi.