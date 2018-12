Tuttosport fa il punto su Jean-Clair Todibo, difensore del Tolosa che potrebbe presto approdare in bianconero. Il francese sta valutando con la propria famiglia in questi giorni, per una decisione imminente: su di lui ci sono Barcellona, Lipsia e Real Madrid. Scartate le ipotesi Roma e Napoli, la Juve sarebbe disposta ad anticiparne l'arrivo offrendo un paio di milioni di euro più una percentuale sulla rivendita.