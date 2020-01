© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a guardare al futuro. Dopo l'acquisto di Dejan Kulusevski, Fabio Paratici insiste per un altro classe 2000 che sta già facendo la differenza in serie A: Sandro Tonali. Il club bianconero - si legge su Tuttosport - sta già lavorando per garantirsi una sorta di promessa o prenotazione. Paratici sta tentando Cellino con l'inserimento nell'affare di qualche giovane interessante: sul piatto Han Nicolussi Caviglia e Idrissa Tourè.