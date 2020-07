Juventus-Torino 1-0. Dybala ci mette poco più di 2' per indirizzare il match

Ci mette poco più di dure giri d'orologio la Juventus per passare in vantaggio nel derby contro il Torino. Servizio in area di Cuadrado per Dybala che mette a sedere un paio di difensori granata e, complice una deviazione, mette il pallone alle spalle di Sirigu.