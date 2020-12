Juventus-Torino 2-1, le pagelle: Cuadrado e McKennie decisivi, errore fatale per Lyanco

Juventus-Torino 2-1: 9' Nkoulou, 78' McKennie, 89' Bonucci

Il derby della Mole resta stregato per il Torino. La squadra granata accarezza a lungo l'impresa, ma viene punita da due gravi disattenzioni difensive: McKennie e Bonucci, nei minuti finali, ribaltano il vantaggio firmato a inizio partita da Nkoulou e fanno respirare Andrea Pirlo. Tre punti fondamentali per riprendere il cammino verso il decimo Scudetto consecutivo.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 - Nkoulou calcia troppo solo e da posizione ravvicinata, non può nulla. Si supera poco dopo su Zaza, tenendo a galla i suoi. Un intervento decisivo nell'economia della sfida.

Cuadrado 7 - Non sembra ispirato, fa fatica a creare superiorità e la sua velocità non crea pericoli ai granata. Nella ripresa diventa il solito fattore-derby: prima segna, ma il gol viene annullato per "colpa" di Bonucci, poi firma i due assist vincenti.

de Ligt 6 - Chiusura provvidenziale su Linetty, poi commette qualche piccola leggerezza che però non pregiudica la prestazione.

Bonucci 6 - Non riesce a chiudere su Nkoulou, che calcia indisturbato da due passi e sblocca. Sempre in difficoltà, commette molti falli ingenui, che fanno rifiatare il Torino. C'è il suo "zampino" nel gol annullato a Cuadrado, ma è decisivo nel finale con l'inzuccata che dà i tre punti ai bianconeri.

Danilo 5,5 - Si lascia sorprendere più volte alle spalle dagli attaccanti del Torino, che rischiano di indirizzare la sfida già nel primo tempo. (Dal 71' Alex Sandro 6 - In costante proiezione offensiva, è utile nel forcing finale).

Kulusevski 5 - Sembra spaesato, prova almeno a rendersi utile in fase di interdizione, aiutando nel pressing e nel recupero di palloni. Non comincia bene la ripresa: un ingenuo fallo al limite dell'area rischia di complicare i piani ai suoi, poi viene sostituito. (Dal 57' Ramsey 6 - Buon ingresso, prova a mettersi a disposizione e ad essere riferimento sulla trequarti).

Bentancur 6,5 - Vince il duello con i centrocampisti avversari, soprattutto nella ripresa, quando incide anche nella manovra della sua squadra. Quando sale di tono, tutta la Juve ne beneficia.

Rabiot 5,5 - Ci prova con un paio di sgroppate, ma non riesce a far valere la sua fisicità contro una difesa sempre molto attenta. (Dal 71' McKennie 7 - Cambio decisivo, trova il gol del pareggio che cambia la partita e dà coraggio alla Juve).

Chiesa 5,5 - Pirlo lo conferma dopo le ottime indicazioni ricevute nella sfida contro la Dinamo Kiev. L'ex viola sembra ispirato, ma ha poche occasioni per colpire e si intestardisce in qualche dribbling di troppo.

Dybala 5,5 - Un fantasma per 45', non trova mai la giusta posizione e non crea nessun pericolo. Si scuote mandando in porta Chiesa, poi Lyanco gli nega il gol con un intervento miracoloso. (Dal 91' Bernardeschi s.v.).

Ronaldo 5,5 - Prova, come spesso accade, a mettersi la squadra sulle spalle. Nella prima frazione è sempre contenuto dagli avversari, nella seconda non tira mai in porta.

Allenatore: Andrea Pirlo 6 - Stavolta non lo salva Ronaldo, né Morata, ma il solito uomo-derby, ovvero Cuadrado. La Juve è poco brillante, spesso confusionaria e ben imbrigliata dal Torino per oltre 75'. Poi sfrutta, da grande squadra qual è, gli errori difensivi dei granata. C'è tanto da lavorare, in particolare sulla qualità della manovra, ma una vittoria nella stracittadina è sempre importante e fa morale.

TORINO

Sirigu 6 - Primo tempo da spettatore quasi non pagante. Quei pochi palloni che spiovono dalle sue parti vengono bloccati senza troppe difficoltà. La prima parata arriva al 77’, ma serve a poco visto che sull'azione successiva arriva la rete di McKennie.

Lyanco 5 - Partita perfetta fino al gol di McKennie. Primo pallone in area di rigore non gestito, gol della Juventus. Errore da matita rossa per il numero 4 granata che si ripete anche sul gol di Bonucci.

Nkoulou 6,5 - Un paio di ottime chiusure, si inventa anche goleador e segna la rete che sblocca il derby. Sulle due reti bianconere sbaglia come tutto il reparto.

Rodriguez 5,5 - Ci mette spesso il piede, ma quando si schiaccia sulla linea porta Cuadrado troppo vicino l'area di rigore granata.

Singo 6,5 - Nonostante l’inizio della Juventus mette in campo una buona dose di personalità. Nel secondo tempo prova in tutti modi a salvare i compagni, anticipa chiunque.

Meité 5,5 - Tante, troppe imprecisioni. Inizia col piede sbagliato, spesso si fa trovare in mezzo alle triangolazioni. Si perde l'inserimento di Ronaldo al momento della seconda rete bianconera.

Rincon 6 - Si abbassa spesso per poter far iniziare il possesso granata, ma non è un play basso. Lotta in mezzo al campo come può, cercando di proteggere i suoi dall’assalto bianconero.

Linetty 5,5 - La qualità non manca, si vede al momento del calcio di punizione conquistato dal limite. Alcune scelte sono sbagliate, soprattutto nel momento concitato del match. (Dal 91’ Segre s.v.)

Ansaldi 6 - Il cross che porta al gol arriva dai suoi piedi. Quando trova spazio si propone, aiuta i suoi anche in fase di non possesso. Cuadrado nel finale diventa un cliente scomodo un po' per tutti. (Dal 93’ Bonazzoli s.v.)

Zaza 5,5 - Tanto sacrificio in fase di non possesso, è il primo a pressare sulla manovra bianconera. Al 14’ però spreca una grandissima occasione, fa fare bella figura a Szczesny e spreca un'opportunità gigantesca. (Dal 74’ Lukic 5,5 - Unica azione degna di nota riguarda il giallo, preso due minuti dopo il suo ingresso in campo).

Belotti 6,5 - Lancia, apre il gioco e prova a fare di tutto pur di salvare i suoi. Prende botte e conquista calci di punizione importantissimi, ma predica letteralmente nel deserto. Vecchio cuore granata.

Marco Giampaolo 5 - Ennesima rimonta subita. Non può effettuare cambi in maniera così tardiva, soprattutto in una partita così importante. Non ci siamo, soprattutto nella gestione.