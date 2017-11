Juventus, torna d'attualità il nome di Rakitic per il centrocampo

Secondo quanto riportato dalla rivista spagnola Don Balon, la Juventus avrebbe rimesso nel mirino Ivan Rakitic, corteggiato già nelle scorse sessioni di calciomercato. Secondo il portale spagnolo, il croato potrebbe avere voglia di una nuova avventura e i bianconeri sarebbero pronti a offrirgliela, con l'incrocio di mercoledì come eventuale occasione per prendere contatti. Il nome in cima alla lista di Marotta, comunque, rimane quello di Emre Can.