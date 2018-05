Juventus, torna di moda Han. Oggi incontro col ds del Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna di moda Kwang-Song Han per il Cagliari. Secondo quanto riporta Sky, infatti, oggi c'è stato un incontro - dopo i colloqui interrotti a gennaio - tra direttori sportivi: Carli per il Cagliari e Paratici per la Juventus. La situazione dall'ultima sessione di mercato è cambiata, con le parti che proveranno a vedere se ci sarà la possibilità di riprendere il discorso, capendo valutazioni e condizioni di quest'operazione.