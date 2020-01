La Juventus torna su Juan Miranda. Secondo quanto raccolto da Sport, i bianconeri avrebbero presentato una nuova offerta per il terzino mancino classe 2000, attualmente in prestito allo Schalke 04. In Bundesliga lo spagnolo non ha finora trovato grande spazio (solo tre presenze), con la Juve pronta a prelevarlo quindi già ora con la stessa formula e un'opzione di riscatto (più contro-riscatto a favore dei blaugrana) intorno ai 10 milioni di euro.